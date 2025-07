Filho é preso em flagrante por manter mãe de 69 anos trancada e sozinha em casa

Caso ocorreu em Macapá. Durante as diligências, os agentes constataram que a idosa vivia em condições insalubres e sem qualquer tipo de acompanhamento adequado.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (23) pela Polícia Civil do Amapá, suspeito de manter a própria mãe, uma idosa de 69 anos, em situação de cárcere privado e extrema vulnerabilidade. O caso ocorreu em Macapá, mas as autoridades não informaram o endereço, para preservar a identidade da vítima e a segurança do acusado.

A prisão foi efetuada por agentes da 5ª Delegacia de Polícia da Capital (5ª DPC), após denúncias de vizinhos. Segundo a Polícia, os relatos apontavam que a idosa havia sofrido uma queda na rua e apresentava sinais visíveis de abandono. Durante as diligências, os agentes constataram que a mulher vivia sozinha em uma casa trancada, em condições insalubres e sem qualquer tipo de acompanhamento adequado.

O suspeito alegou, em depoimento, que é filho único e que prestava assistência à mãe diariamente. No entanto, a investigação revelou indícios de negligência e de confinamento prolongado da idosa em ambiente inadequado, o que colocava em risco sua saúde física e psíquica.

Diante das evidências, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado e por expor a integridade da pessoa idosa a perigo. As penas somadas podem chegar a até 10 anos de prisão.

Disque 100

A Polícia Civil reforçou seu compromisso com a proteção dos direitos da pessoa idosa e alertou para a importância da denúncia em casos de maus-tratos, negligência ou abandono. O Disque 100 é um serviço gratuito, sigiloso e disponível 24 horas por dia, que recebe e encaminha denúncias de violações aos direitos humanos, incluindo crimes contra idosos. A colaboração da população é essencial para salvar vidas e garantir dignidade às vítimas.