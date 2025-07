Foragidos por assalto e homicídio são presos no Bailique em operação conjunta

Ação integrada envolveu forças estaduais e federais para cumprir mandados de prisão em comunidades ribeirinhas.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Duas pessoas condenadas por crimes graves foram presas no Distrito do Bailique durante uma operação integrada realizada na última quarta e quinta-feira, dias 23 e 24 de julho. A ação foi coordenada pela Polícia Civil do Amapá, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) e do Núcleo de Capturas, com o apoio da Polícia Federal, Polícia Militar e Grupamento Tático Aéreo (GTA).

A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça contra indivíduos considerados foragidos e que estariam escondidos em comunidades ribeirinhas da região. O trabalho de inteligência e levantamento de informações durou aproximadamente um mês e contou com apoio logístico terrestre, fluvial e aéreo.

A primeira prisão ocorreu na comunidade de Itamatatuba. Um homem de 40 anos, condenado por roubo, foi localizado após permanecer foragido desde 2020. Ele foi detido e passará por audiência de custódia. A Justiça determinou o cumprimento da pena em regime semiaberto, com sentença fixada em 7 anos de reclusão.

O segundo capturado foi um homem de 35 anos, acusado de homicídio. Ele foi localizado na comunidade de Igarapé Grande do Curuá. Segundo a investigação, o crime ocorreu em agosto de 2018, durante uma discussão entre o acusado e a vítima, enquanto consumiam bebida alcoólica.

O suspeito teria atacado a vítima com golpes de gargalo de garrafa, causando ferimentos graves que resultaram em morte ainda no local. Foragido desde 2019, ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde cumprirá prisão preventiva. As autoridades não divulgaram os nomes dos envolvidos.