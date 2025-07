Francisco Lino da Silva: O menestrel amapaense que encantou o Brasil e virou “Bamba do Samba”

Aos 90 anos, Mestre Lino foi coroado pela Federação Nacional do Samba por suas composições para o carnaval.

Por RODRIGO DIAS

A noite da última quarta-feira (16), foi de glória para o samba amapaense. Em uma emocionante transmissão ao vivo, o Amapá viu um de seus maiores ícones, Francisco Lino da Silva, de 90 anos, ser coroado na categoria “Bambas do Samba”.

O reconhecimento da Federação Nacional do Samba (FENASAMBA) celebra a trajetória ímpar desse que é carinhosamente conhecido como o menestrel do Carnaval amapaense e o maior compositor de samba-enredo do estado.

Francisco Lino da Silva, uma lenda viva, é o fundador da tradicional Universidade de samba Boêmios do Laguinho e um dos precursores do Carnaval no Amapá. Sua paixão e dedicação ao samba ecoam há décadas nas avenidas e corações dos foliões, construindo uma rica história de cultura popular e arte.

Desde o dia 19 de junho, a FENASAMBA vinha divulgando os indicados que brilharam nos desfiles de 2025 em todo o país. A expectativa crescia, e o anúncio de Francisco Lino da Silva como um dos “Bambas do Samba” foi a justa consagração de uma vida dedicada à música e à folia.

A premiação é um momento de visibilidade e valorização do trabalho coletivo que constrói o Carnaval brasileiro. A iniciativa celebra a seriedade, a criatividade e o compromisso de todos aqueles que, como Francisco Lino da Silva, dedicam suas vidas à preservação e ao florescimento da cultura popular. O evento, que fortalece o samba de Norte a Sul do Brasil, trouxe um brilho especial para o Amapá.

Além do mestre Lino, outros amapaenses foram agraciados na noite, reforçando a importância do estado no cenário carnavalesco nacional. Jocildo Lemos, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), foi premiado como Personalidade e Gestor do Ano, enquanto o senador Davi Alcolumbre recebeu o título de Benemérito da Folia. Essas premiações em conjunto solidificam o Amapá como um polo de talentos e paixão pelo samba.

Com nove décadas bem vividas, Francisco Lino da Silva continua a ser uma inspiração, provando que o samba não tem idade e que a paixão pela cultura popular é eterna.