Golpe causa prejuízo de R$ 14 mil a vítima de Macapá; oito são indiciados no Ceará

Polícia Civil do Amapá bloqueia mais de R$ 121 mil em bens dos investigados por golpe eletrônico

Da REDAÇÃO

Um morador de Macapá, que não teve a identidade revelada, perdeu quase R$ 14 mil após cair no golpe da falsa central telefônica, praticado por um grupo criminoso sediado em Fortaleza (CE). O caso, investigado pela Polícia Civil do Amapá, resultou no indiciamento de oito pessoas por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além do bloqueio de mais de R$ 121 mil em bens e valores.

Segundo a vítima, tudo começou com um SMS supostamente enviado por seu banco, informando sobre uma compra nas Casas Bahia no valor de R$ 1.270,59. A mensagem solicitava que, em caso de desconhecimento da transação, ela entrasse em contato com uma suposta central de segurança, número que, na verdade, pertencia aos golpistas.

Durante o contato telefônico, a vítima foi orientada a realizar procedimentos dentro do aplicativo bancário, incluindo a inserção de códigos na área de transferências PIX. Após seguir as instruções, ela percebeu que havia sido enganada e que três transferências haviam sido realizadas para contas desconhecidas.

A Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE) identificou que os valores foram rapidamente pulverizados em contas de empresas de fachada, algumas criadas com apenas um dia de antecedência, para dificultar o rastreamento dos verdadeiros responsáveis.

Com a conclusão do inquérito, os investigados podem responder por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, crimes que preveem penas de até 18 anos de reclusão e multa. A Polícia Civil reforça o alerta à população sobre os cuidados com links, mensagens e contatos telefônicos supostamente feitos por bancos ou instituições financeiras.