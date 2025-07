Grupo que atua no Amapá com apoio de facção do Rio é alvo de operação

Da REDAÇÃO

Uma grande operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) prendeu nesta quarta-feira (2) 15 suspeitos de integrar um esquema criminoso responsável por tráfico de drogas, planejamento de assassinatos e lavagem de dinheiro, com conexão direta a uma facção do Rio de Janeiro. A ação faz parte da Operação Ruptura, que mobilizou cerca de 60 agentes em diferentes cidades.

As prisões ocorreram nos municípios de Macapá, Santana, Amapá e Porto Grande, no estado do Amapá, além das cidades de Breves e Santarém, no Pará, e em São Luís, no Maranhão, onde um dos alvos foi localizado. Também foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha tinha uma estrutura organizada e atuava como braço de uma facção criminosa com origem no Rio de Janeiro, exercendo controle sobre o comércio de drogas e armas no Amapá. O grupo também é acusado de ordenar homicídios e extorquir valores para financiar as atividades ilegais.

A apuração revelou ainda que os criminosos realizavam o “batismo” de novos membros, enfrentavam facções rivais e expandiam sua influência no estado, especialmente em áreas urbanas e regiões estratégicas para o tráfico.

Os detidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro. A operação contou com o apoio das polícias Civil e Militar do Amapá, além de forças de segurança do Pará e Maranhão.