HE registra 40 mil atendimentos com 40% de casos que deveriam ser resolvidos em UBSs

No HE, apenas 0,4% dos atendimentos foram classificados de emergência, com casos mais graves

O Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz, em Macapá, ultrapassou a marca de 40 mil atendimentos apenas no primeiro semestre de 2025. Desse total, 41,6% dos casos foram classificados como de baixa urgência, o que significa que poderiam ter sido resolvidos em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) ou nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), aliviando a sobrecarga da maior unidade de urgência e emergência do estado.

O levantamento divulgado pelo Governo do Amapá mostra que, entre janeiro e junho, foram registrados 28.733 atendimentos clínicos (70,5%) e 12.020 relacionados a traumas (29,5%). Apesar da alta demanda, apenas 0,4% dos casos foram classificados como emergência real — risco vermelho.

Os dados de classificação de risco detalham a gravidade dos atendimentos:

🟢 Risco verde (pouco urgente): 2.994 casos

🔵 Risco azul (não urgente): 119 casos

🟡 Risco amarelo (urgente): 2.528 casos

🟠 Risco laranja (muito urgente): 727 casos

🔴 Risco vermelho (emergência): 35 casos

Segundo a direção do hospital, a presença significativa de pacientes com casos leves impacta diretamente a agilidade do atendimento aos casos mais graves e representa um desafio para a gestão da saúde pública.

Além do atendimento de rotina, o HE contabilizou cerca de 9 mil internações e realizou quase 40 mil exames de imagem, sendo:

19 mil raios X

11.721 tomografias

5.873 ultrassonografias

1.818 ecocardiogramas

No campo cirúrgico, o hospital executou aproximadamente 2.900 procedimentos em seis meses. As cirurgias ortopédicas lideram o ranking, com 1.333 intervenções, seguidas por 635 cirurgias gerais e 170 vasculares. Outras especialidades como neurocirurgia, urologia, endoscopia e bucomaxilofacial também compõem os dados, com médias entre 30 e 50 procedimentos cada.

Alerta para férias

O diretor do HE, Emanoel Martins, chamou atenção para o aumento de traumas no período de férias escolares e durante eventos com grande concentração de pessoas.

“Na primeira semana de julho já observamos um aumento nos atendimentos por trauma. É um alerta à população, especialmente no trânsito, onde o número de acidentes costuma crescer nessa época do ano”, afirmou.

Avanços estruturais

Entre os avanços no período, o Governo do Amapá destacou a implantação da primeira enfermaria de hemodiálise dentro da unidade. O novo espaço já beneficiou 120 pacientes com urgência dialítica, garantindo mais agilidade e segurança no atendimento a pessoas em estado crítico de insuficiência renal.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também reforçou a proteção dos profissionais que atuam com exames de imagem, com a distribuição de dosímetros — equipamentos que monitoram os níveis de exposição à radiação — garantindo melhores condições de trabalho e segurança para os servidores.