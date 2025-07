Homem é morto a tiros na frente da filha de 6 anos no balneário da Fazendinha

As Polícias Civil e Militar do Amapá tratam o caso como execução por ordem de uma facção criminosa.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ataque a tiros em meio a várias pessoas que se divertiam no estacionamento do balneário da Fazendinha, em Macapá, deixou um morto na noite deste domingo (6). As Polícias Civil e Militar do Amapá tratam o caso como execução por ordem de uma facção criminosa.

O alvo foi Clemison Nogueira de Assis. Ele era morador do bairro Elesbão, em Santana, tinha 27 anos e estava com a filha, uma criança de apenas 6 anos, quando foi atingido por sete disparos de pistola calibre .40, conforme constatou a Polícia Científica.

Após o homicídio, o atirador fugiu entre a multidão que curtia som automotivo no local e não foi identificado. A polícia acredita que ele já monitorava a vítima, pois esperou a patrulha se afastar da área para cometer o crime.

Uma consulta ao banco de dados feita pela polícia revelou que Clemison possuía boletins de ocorrência por tráfico de drogas, tentativa de homicídio e organização criminosa.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram na cena do crime e agora prosseguem em buscas por pistas que possam identificar e prender o criminoso. Informações podem ser repassadas pelo disque-denúncia: (96) 99170-4302.