Homem é preso por tentar esfaquear a esposa na frente dos filhos em Laranjal do Jari

Captura do agressor ocorreu em área de difícil acesso do município

Da REDAÇÃO

Um homem de 27 anos foi preso em Laranjal do Jari nesta quinta-feira (10), acusado de tentativa de feminicídio contra a própria esposa. O crime, que chocou pela violência, ocorreu em 11 de abril deste ano em uma comunidade rural, na frente dos filhos da vítima.

Segundo a investigação, o agressor desferiu uma facada no peito da mulher e fugiu do local após o ataque. No entanto, o monitoramento contínuo da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Laranjal do Jari, da Polícia Civil, permitiu que ele fosse localizado.

O delegado Amauri Fernandes destacou que, com o mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara da Comarca, os investigadores realizaram um trabalho minucioso, resultando na captura do acusado em uma área de difícil acesso.

“O feminicídio é um crime gravíssimo que reflete a necessidade de proteger a vida e a integridade das mulheres”, afirmou o delegado.

O homem preso será submetido à audiência de custódia.