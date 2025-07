Homem que esfaqueou vítima por ciúmes em festa de aniversário é preso

Crime ocorreu 5 anos atrás, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 38 anos foi preso nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Amapá, acusado de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em julho de 2020, durante uma festa de aniversário no município de Santana. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Santana (DCCPS).

Segundo as investigações, a vítima estava conversando com a aniversariante e o marido dela, quando foi surpreendida pelo agressor e atingida com três golpes de faca. A motivação do ataque seria ciúmes envolvendo a ex-namorada do autor do crime, que estaria mantendo um relacionamento com a vítima.

O acusado foi localizado na área portuária de Santana. Além do crime de tentativa de homicídio, ele também responde por receptação e será indiciado.

Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde cumprirá pena de quatro anos, inicialmente em regime semiaberto.

A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos no caso.