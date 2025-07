Homem que matou idoso com tiro de cartucheira no rosto morre em confronto na floresta com o Bope

Confronto ocorreu em área de mata fechada no município de Calçoene, a cerca de 360 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O criminoso que matou um idoso de 88 anos com um tiro de espingarda no rosto por pensar que a vítima havia dado abrigo à sua esposa após uma briga doméstica, no Distrito do Lourenço, em Calçoene, foi morto em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. A troca de tiros ocorreu em uma área de mata fechada na zona rural do município, durante operação de rastreamento da Companhia de Operações Especiais (COE).

Identificado como Eusébio da Abolição Souza Sena, o foragido estava escondido em uma área de garimpo próxima ao Rio Mucura, onde se escondia desde o assassinato de Juarez Alves da Silva, ocorrido em 6 de julho. Ele era considerado perigoso e tinha mandado de prisão em aberto por homicídio. Na ação policial, um comparsa também morreu – este ainda não teve o nome divulgado pelas autoridades.

Segundo o capitão Alan Miranda, da COE, após 23 quilômetros de patrulhamento em área de floresta densa, os policiais encontraram dois homens armados. Apesar da identificação por parte da equipe, os suspeitos optaram por reagir à abordagem. Ambos foram atingidos e morreram no local.

“Eles tiveram a oportunidade de se entregar, mas escolheram o confronto. Entre eles estava o Eusébio, que assassinou de forma covarde e brutal o senhor Juarez, após um episódio de violência doméstica. A arma usada no crime, uma espingarda calibre 12, estava com ele e foi apreendida”, detalhou o oficial.

Após o tiroteio, os militares chegaram até uma espécie de acampamento improvisado que os dois suspeitos haviam montado numa clareira. Era lá que se abrigaravm da chuva, sol, se alimentavam e dormiam.

O crime que levou à caçada policial revoltou a população local. A esposa de Eusébio relatou que, após sofrer agressões, fugiu de casa e buscou refúgio no quintal do vizinho. O acusado, acreditando que o idoso estaria protegendo a mulher, invadiu a casa e executou Juarez com um único disparo, que desfigurou completamente o rosto da vítima.

Após o homicídio, Eusébio fugiu em uma motocicleta preta pela BR-156, levando consigo a arma do crime. Desde então, era procurado pelas forças de segurança.

Com a morte dos dois suspeitos, a operação foi encerrada com a apreensão de duas armas de fogo, incluindo a espingarda utilizada no assassinato. O corpo de Eusébio foi removido da área de selva e levado para exames no IML de Macapá.