Iapen estabelece novas regras para visitas no ‘Cadeião’; crianças poderão entrar

Visitantes não poderão mais entrar nos pavilhões. As visitas agora serão em um novo espaço, monitorado por câmeras, refrigerado e com vigilância direta da Polícia Penal.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) anunciou mudanças importantes nas regras de visitação da Penitenciária Masculina de Macapá, o popular “Cadeião”.

A principal novidade é o retorno das visitas de crianças, que estavam suspensas havia meses por questões de segurança. A decisão faz parte de um pacote de medidas para garantir mais proteção às famílias e quebrar o controle exercido por facções criminosas dentro do sistema prisional, afirmou a direção da casa penal.

As novas regras foram definidas por meio de portaria e já começaram a ser implantadas. De acordo com o diretor da unidade, Luiz Carlos Gomes, o modelo foi inspirado em experiências bem-sucedidas de outros estados.

“Agora nós estamos levando as visitas para um ambiente seguro, controlado, climatizado, onde vamos garantir o tempo de visita igualitário para todas as visitantes. Assim, conseguimos tirá-las das garras das facções criminosas”, explicou.

Entre as principais mudanças, estão a reorganização dos dias de visita, a normatização das vestimentas, a revista nos presos antes e depois da visita e, principalmente, a extinção definitiva da entrada de visitantes nos pavilhões – locais onde eram comuns casos de exploração sexual, extorsões e até estupros, segundo informe do Iapen. Com isso, o contato entre visitantes e internos passa a ocorrer em um novo espaço, monitorado por câmeras, refrigerado e com vigilância direta da Polícia Penal.

O diretor destacou que, antes da mudança, as mulheres – que representam a maioria das pessoas que frequentam o presídio durante as visitas – eram frequentemente usadas por facções para transportar drogas e bilhetes entre os detentos.

“Elas ficavam reféns, sujeitas a atuarem como ‘mulas’. Com esse novo espaço, a gente garante a proteção da família e o papel dela no processo de ressocialização dos presos”, afirmou Luiz Carlos.

Crianças

A entrada de crianças volta a ser permitida por conta da criação desse ambiente mais seguro. Elas só poderão visitar os pais se estiverem acompanhadas por um adulto autorizado, um responsável legal.

“Antes, elas estavam expostas aos mesmos riscos das mães e irmãs. Agora, com esse novo modelo, o pai pode voltar a ter contato com o filho”, completou o diretor.

Outra mudança importante é o fim das longas madrugadas em fila na frente do presídio. Agora, todas as visitantes entram juntas, no mesmo horário, e só têm acesso aos internos previamente autorizados para receber visitas. A medida também põe fim à venda de senhas e à desigualdade no tempo de permanência de cada visitante, fixado agora em duas horas para todos.

“O novo modelo busca não apenas humanizar a visita familiar, mas também cortar de vez a influência do crime organizado sobre a rotina das unidades prisionais. Seguiremos modernizando o sistema e reforçando a segurança, mas sem abrir mão do respeito aos direitos das famílias”, assegurou o diretor.