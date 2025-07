Idoso denuncia filho por tortura contra neto de 10 anos e tráfico de drogas

Caso ocorreu no Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A coragem de um avô levou à prisão de seu próprio filho, Eliton da Silva Damião, de 35 anos, conhecido como Batata, acusado de torturar o filho de 10 anos e traficar drogas no bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá. O caso, que teve início com uma denúncia de maus-tratos, acabou revelando um esquema de venda de entorpecentes dentro da residência do suspeito.

Tudo começou quando uma equipe da Polícia Militar foi acionada, durante patrulhamento de rotina, pelo Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), para atender a uma ocorrência de possível tortura contra uma criança. Ao chegarem à Avenida 4, os militares encontraram uma viatura da CORE, da Polícia Civil, que já havia detido o acusado.

Segundo os policiais civis, Eliton foi flagrado agredindo o próprio filho na presença de outros familiares. A cena chocou vizinhos, que revoltados com a situação, acionaram as autoridades.

No entanto, a ocorrência tomou um novo rumo quando Francisco Cosme Damião, de 60 anos, pai do suspeito e avô da vítima, revelou suspeitas de que o filho também estaria envolvido com o tráfico de drogas.

Com base no relato do idoso, as equipes policiais receberam autorização para vistoriar o quarto de Eliton. A busca foi acompanhada pela conselheira tutelar Rosane da Silva Ribeiro e pela assistente social Regiane Castro Ferreira, que atuaram como testemunhas.

Durante a revista, os policiais encontraram dentro de uma gaveta dez porções de uma substância semelhante à cocaína, já embaladas e prontas para a venda, o que caracterizou o crime de tráfico de drogas.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia especializada. Eliton da Silva Damião, que já respondia pela acusação de tortura, também deverá ser indiciado por tráfico de entorpecentes. A ação só foi possível graças à denúncia firme e corajosa de seu próprio pai.