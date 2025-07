Idoso que esfaqueou colega de trabalho se apresenta à polícia e fica solto

José Luiz Campelo, de 63 anos, é apontado como autor do crime. Ele também era funcionário da empresa.

Por OLHO DE BOTO

O idoso acusado de esfaquear uma jovem colega de trabalho por quem supostamente – segundo testemunhas – nutria uma paixão se apresentou à Polícia Civil um dia após o crime e por enquanto vaio responder em liberdade.

José Luiz Campelo, de 63 anos, esfaqueou uma colega de trabalho de 22 anos. O crime ocorreu na manhã da última quinta-feira (28). O caso, que ainda é tratado pela polícia como tentativa de feminicídio, ocorreu nas dependências de uma empresa localizada na Rodovia AP-440, no cruzamento com a Linha A do km 9, na zona oeste de Macapá.

Ele foi até a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no Ciosp dp Macapaba, acompanhado do seu advogado, Hugo Silva, e prestou depoimento na sexta-feira (27). Depois do interrogatório, ele foi liberado.

“O senhor Campelo se apresentou espontaneamente após ter sido imputado um fato relacionado a sua pessoa. Ele compareceu à delegacia, onde prestou os devidos esclarecimentos, assistido por advogado. O senhor Campelo aguarda o andamento do processo em liberdade”, declarou o advogado.

De acordo com informações repassadas por testemunhas à polícia, o suspeito nutria sentimentos amorosos pela jovem e a teria atacado dentro do ambiente de trabalho. Após o crime, ele fugiu, enquanto a vítima foi socorrida e levada ao hospital. Apesar da gravidade da agressão, ela não corre risco de morte.