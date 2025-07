Incêndio destrói ‘lancha rápida’ que faz rota entre Amapá e Pará

Empresa diz que operação não será afetada e que embarcação sofreu apenas dano parcial

Por SELES NAFES

Uma das lanchas rápidas que fazem o trajeto entre o município de Santana (AP) e a cidade de Santarém (PA) foi parcialmente destruída por um incêndio no início da tarde desta terça-feira (15), no porto santareno, às margens do rio Tapajós.

A empresa responsável pela embarcação, que também administra a lancha Missione e outras cinco embarcações, confirmou o acidente e informou que o fogo começou durante um serviço de soldagem em uma peça da lancha Goldstar. As chamas se espalharam rapidamente e saíram do controle.

“Houve dano parcial porque a lancha não foi completamente destruída. Não houve vítimas, apenas perdas materiais”, afirmou um representante da empresa ao Portal SN.

Apesar da confirmação do prejuízo, a empresa não estipulou prazo para que a Goldstar volte a operar. A embarcação tem capacidade para 105 passageiros e realiza a travessia entre os estados do Amapá e Pará em cerca de 12 horas — trajeto que, em barcos convencionais, pode levar quase dois dias.

A Goldstar realizava viagens três vezes por semana, com saída do Porto de Santana e escalas em cidades paraenses como Almeirim e Monte Alegre. Por enquanto, a empresa continuará operando com mais seis lanchas. Uma delas, a Missione, tem capacidade para transportar até 120 passageiros.

“Já temos uma lancha para substituir a Goldstar, que é a Celebridade“, acrescentou o representante.