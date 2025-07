Integrante de facção é executado após ser atraído por ligação telefônica em Santana

Caso foi registrado na noite deste domingo (6), no município da região metropolitana de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um crime com características de execução foi registrado na noite deste domingo (6), no bairro Fonte Nova, em Santana, município da região metropolitana de Macapá. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros e, segundo a Polícia Militar (PM-AP), ele seria integrante de uma facção criminosa com atuação em todo o estado.

As investigações apontam que Filipe Alves Santos, morador do bairro Fé em Deus, teria recebido uma ligação telefônica para ir até a Avenida 15 de Novembro, numa área de pontes.

Ao chegar ao local, foi surpreendido por disparos. Com o impacto dos tiros, ele caiu no lago. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte do rapaz.

A PM informou que Filipe, ainda na adolescência, já havia sido apreendido por furto. Na fase adulta, chegou a ser preso por lesão corporal. Os policiais isolaram a área e coletaram as primeiras informações sobre o autor dos disparos, mas até o momento não há pistas do atirador. A Polícia Técnico-Científica fez a remoção do corpo. O homicídio é investigado pela Polícia Civil.