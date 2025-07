Jogando ‘em casa’, Trem perde na reabertura do Estádio Augusto Antunes

Time amapaense segue com chances de classificação na Série D, mas resultado complica situação na tabela.

Por JONHWENE SILVA

O Trem Desportivo Clube, representante do Amapá no Campeonato Brasileiro da Série D, enfrentou o Grêmio Atlético Sampaio (RR) neste sábado (12), na reabertura do Estádio Augusto Antunes, em Santana, a 17 km de Macapá. No entanto, a festa acabou frustrada: a Locomotiva perdeu em casa por 3 a 1 e se complicou na luta pela classificação. Ainda assim, o time segue com chances matemáticas de avançar.

Precisando somar pontos, o Trem foi surpreendido pela postura ofensiva do adversário, que pressionou desde o início. A estratégia funcionou: aos 21 minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque rápido, Ygor aproveitou cruzamento e abriu o placar. O rubro-negro teve uma atuação apagada na primeira etapa, com poucas jogadas de perigo e finalizações.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Jonas Silva desperdiçou uma cobrança de pênalti para o Trem. A reação veio apenas aos 33 minutos, quando Ícaro empatou após bate-rebate na área, após cabeçada de Gilmar. O gol empolgou os donos da casa, que passaram a pressionar, mas continuavam errando nas finalizações.

O castigo veio aos 41 minutos: em novo contra-ataque, Reina colocou o Grêmio novamente em vantagem. Nos acréscimos, Elmir aproveitou cruzamento e decretou o placar final: Grêmio 3, Trem 1.

“Fizemos um jogo de superação. A gente não vinha tendo muita sorte, mas apostamos em uma partida intensa, e deu certo. Mesmo após o empate, tivemos forças para aproveitar as chances criadas. Parabenizo o grupo pelo esforço, e vamos em busca da classificação”, disse o técnico do Grêmio, Chiquinho Viana.

Do lado do Trem, o técnico Sandro Macapá lamentou o resultado e reconheceu as falhas.

“Está muito claro onde temos dificuldades, principalmente no primeiro tempo. Fiz modificações, ajustei o posicionamento e conseguimos empatar, mas infelizmente, a vitória não veio. Pecamos na finalização. Vamos continuar lutando pela classificação”, afirmou.

Com o resultado, o Trem ocupa a 6ª colocação no grupo. Restam dois jogos para o fim da fase de grupos: contra a Tuna Luso (PA), em casa, e contra o Manaura (AM), fora.