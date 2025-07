Jovem, de boa aparência e perigoso: o perfil do assassino do policial penal no Amapá

Marcos Luan Silva Carvalho, de 19 anos, é morador do bairro Fonte Nova, em Santana.

Por RODRIGO DIAS

O Grupo Tático Aéreo (GTA) divulgou nesta sexta-feira (18) o perfil do homem preso pelo assassinato do policial penal Estevam Carvalho Trindade Júnior. Trata-se de Marcos Luan Silva Carvalho, de 19 anos, morador do bairro Fonte Nova, em Santana – município onde ele foi cometeu o crime, a 17 km de Macapá.

Apesar da juventude e da aparência discreta, Marcos já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi capturado na manhã de hoje na Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, na Rua do Matadouro, zona sul de Macapá — menos de 24 horas após o crime que chocou a Região Metropolitana.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre as forças de segurança do estado, que envolveu o GTA, a Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp, a 1ª Delegacia de Polícia de Santana, o 4º Batalhão da PM, a Delegacia de Crimes Contra a Pessoa (DECCP) e o Grupo Tático Prisional (GTP). Durante as diligências, foram apreendidas provas consideradas fundamentais para a elucidação do caso.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, subcoordenador do GTA, foram encontrados a arma utilizada no crime, as roupas do atirador (camisa de manga longa com capuz), a bicicleta usada na fuga e um celular. O material foi localizado no ramal do Gaúcho, em Santana.

“Desde o primeiro momento da morte do policial penal, as equipes se empenharam, não descansaram, até que a prisão desse indivíduo fosse realizada. Foi uma ação conjunta que teve um resultado positivo”, destacou o capitão.

Estevam, de 49 anos, foi executado a tiros na tarde de quinta-feira (17), dentro de sua oficina de retífica em Santana. As investigações apontam que o criminoso agiu de forma premeditada, atacando a vítima pelas costas, sem chance de defesa. Testemunhas disseram que o policial ainda tentou fugir, mas foi atingido por mais disparos. Um segundo homem, que também estava no local, foi baleado, mas conseguiu escapar.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação do autor e no rastreamento da rota de fuga. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer a motivação e identificar outros possíveis cúmplices.