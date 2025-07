Jovem é baleado 3 vezes na cabeça e pescoço

Atirador fugiu por área de pontes e ainda não foi identificado pela polícia

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Na noite deste sábado (5), uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Fonte Nova, município de Santana, a 17 km de Macapá. Um jovem de apenas 19 anos foi atingido por três tiros na região da cabeça e pescoço. Ele foi socorrido por populares em estado grave ao Hospital de Emergências (HE) de Santana. O autor dos disparos não foi identificado e conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, Rian Clei Araújo da Silva havia saído da casa da mãe para ir até um mercado. No caminho, foi surpreendido por um indivíduo em uma bicicleta, que vestia camisa preta de manga longa, chapéu preto e usava um cordão chamativo no pescoço.

Testemunhas relataram que, após efetuar os disparos, o suspeito correu em direção a uma área de pontes situada na Avenida 15 de Novembro, no mesmo bairro.

Com base nas informações coletadas no local, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região apontada, mas o autor do crime não foi localizado até o momento.

As circunstâncias e a motivação para a tentativa de homicídio ainda são desconhecidas e seguem sendo investigadas.

Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde de Rian Araújo era considerado estável no Hospital de Emergências de Santana.