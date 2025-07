Lancha atinge catraio e arremessa bebê no Rio Mazagão; causadores da colisão fogem

Fato foi registrado na Foz do Rio Mazagão, a cerca de 27 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente fluvial nas imediações da Foz do Rio Mazagão, a cerca de 27 km de Macapá, deixou pessoas feridas, na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo relatos de ocupantes da embarcação do tipo catraio, uma lancha, modelo expresso, teria colidido em cheio com a pequena embarcação.

De acordo com Douglas Pacheco, que estava no catraio, o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã, sob forte chuva. Ele contou que, enquanto navegavam, notaram a aproximação de uma lancha expresso que iluminou a embarcação e, logo em seguida, houve o impacto. O catraio afundou, obrigando os ocupantes a nadar até a margem do rio.

Além de Douglas, estavam na embarcação Roseli Rodrigues e Benedita Palheta, que havia passado recentemente por uma cirurgia cesariana, além de um bebê recém-nascido. Vitória Samili, filha de Roseli, relatou que seu irmão, Douglas, conseguiu nadar até a margem carregando a criança nos braços, enquanto as outras duas mulheres também conseguiram se salvar a nado, apesar dos ferimentos.

“Meu irmão contou que foi tudo muito rápido. Viram quando a lancha jogou a luz sobre o catraio e, em seguida, veio o impacto. Depois disso, foi só desespero para eles conseguirem chegar à margem. O Douglas conseguiu levar o recém-nascido”, relatou Vitória.

Segundo ela, Douglas conseguiu ver que se tratava de uma lancha expresso, mas que, após o acidente, os ocupantes da lancha não prestaram socorro e fugiram do local. Familiares das vítimas registraram um boletim de ocorrência.

“Ele contou que viu claramente que era uma lancha expresso e, com muito esforço, conseguiu chegar até a margem. Ele machucou o braço, mas está consciente e conseguiu relatar o que aconteceu”, acrescentou Vitória.

A Capitania dos Portos informou que ainda não tinha conhecimento oficial do acidente, mas que iniciaria a busca por informações sobre o caso.