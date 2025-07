Mafalda, a guerreira de 3 patas: do resgate doloroso à espera de um novo lar

Após ser encontrada ferida em frente a um supermercado, gata passa por cirurgia, se recupera e agora aguarda por uma adoção que lhe dê amor e uma nova chance de vida

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Em um ato de compaixão que reflete a força da vida, a pequena Mafalda, uma gata de aproximadamente um ano e meio, está pronta para encontrar um lar amoroso após uma impressionante jornada de superação em Macapá.

Resgatada com um ferimento grave que expunha o osso de uma das patas, Mafalda passou por um delicado procedimento de amputação e, hoje, é um exemplo vibrante de resiliência e alegria.

A história da felina começou em frente a um supermercado no bairro do Laguinho, onde foi encontrada por Denise Andrade, amiga e cliente da clínica veterinária do defensor da causa animal Victor Hugo Fernandes.

Mafalda chorava sem parar, e a gravidade do ferimento era evidente. Denise não hesitou em levá-la à clínica de Victor Hugo, que prontamente ofereceu todo o suporte necessário.

“Quando a Denise a trouxe, Mafalda estava muito fraca, havia perdido muito sangue e sofria de verminose e dermatite”, relata Victor Hugo Fernandes, cuja equipe se dedicou a estabilizá-la antes de realizar qualquer procedimento.

Após dias de tratamento intensivo para que recuperasse as forças, a cirurgia de amputação tornou-se inevitável.

Desde então, Mafalda tem sido acolhida na clínica por cerca de seis meses, à espera de uma adoção responsável. Durante esse tempo, ela também foi castrada, demonstrando o compromisso com seu bem-estar integral. Apesar de ter apenas três patas, Mafalda vive uma vida ativa, alegre e cheia de energia.

“Ela é super brincalhona, age normalmente, come normalmente, vive normalmente”, afirma Victor Hugo.

Sua vitalidade é contagiante e prova, dia após dia, que a ausência de um membro não limita sua capacidade de ser feliz.

Agora, com o coração cheio de esperança, Mafalda busca uma família que a receba com carinho. Sua adoção não apenas lhe proporcionará um lar definitivo, mas também abrirá espaço na clínica para que outros animais necessitados possam ser salvos e cuidados.

Quem procura uma companheira fiel, amorosa e cheia de vida, e deseja oferecer a Mafalda o lar que ela tanto merece, pode fazer contato com Victor Hugo Fernandes pelo número (96) 98102-8081.