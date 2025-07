Magneto não resiste à troca de tiros com a PM

Confronto ocorreu no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo identificado como Marineto da Silva Martins, conhecido como “Magneto”, de 19 anos, foi morto na manhã desta quinta-feira (17), após trocar tiros com militares do 6º Batalhão da Polícia Militar, na zona leste de Macapá. O confronto aconteceu em uma área de pontes da Avenida Ana Nery, no Bairro Perpétuo Socorro.

De acordo com o comandante do 6º BPM, tenente-coronel Iran Silva, os policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando foram abordados por moradores com informações sobre a presença de um suspeito considerado perigoso nas proximidades da Travessa Nery, já identificado como Magneto.

“Ao tentar abordar o suspeito nas proximidades de sua residência, ele teria reagido de forma agressiva, efetuando disparos contra a equipe policial. Em resposta à agressão, e em legítima defesa, a polícia utilizou força gradativa, resultando em um confronto”, explicou o oficial.

Ainda segundo o tenente-coronel, após os disparos, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas Magneto não resistiu aos ferimentos. “Cessada a agressão, a equipe policial providenciou atendimento médico de urgência. Uma equipe do SAMU compareceu ao local e constatou o óbito do indivíduo. As equipes policiais aguardaram a chegada da Polícia Técnico-Científica (Politec) para os procedimentos necessários, com o local do crime devidamente isolado”, relatou.

O comandante também destacou que a comunidade já havia denunciado o envolvimento do suspeito com facções criminosas, além de roubos, furtos e tráfico de entorpecentes na região. “A polícia recebeu diversas denúncias da sociedade local sobre seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes, roubos e furtos, atividades que afetavam a tranquilidade dos moradores. Ao atirar contra a equipe policial do 6º Batalhão, sua trajetória criminosa foi interrompida”, disse.

Para Iran Silva, o desfecho foi uma consequência das escolhas do próprio Magneto. “Apesar do óbito, a Polícia Militar ressalta que essa foi uma consequência de suas escolhas criminosas. O indivíduo estava ligado a facções criminosas e representava uma ameaça para a sociedade”, afirmou.

O tenente-coronel também aproveitou para reforçar o compromisso da PM com a segurança na capital.

“A Polícia Militar reafirma seu compromisso de preservar a segurança pública, servindo e protegendo a sociedade amapaense. O 6º Batalhão atua diretamente nessa área, que anteriormente apresentava altos índices de criminalidade. A atuação do batalhão resultou em uma melhora significativa na segurança da região.”

Ele concluiu destacando o reforço das operações na cidade. “Em cumprimento ao compromisso de garantir a segurança pública, a Polícia Militar mantém diversas operações em andamento na cidade, como a Operação Protetor. Adicionalmente, a Polícia Militar inaugurou novas viaturas, marcando a ocasião com a retirada de circulação de um indivíduo de alta periculosidade.”