Médicos são investigados por fraudar escalas e viajarem durante plantões em Macapá

Foram cumpridos 6 mandados de busca no Amapá, Pará e Santa Catarina. Houve apreensão de dinheiro em espécie e documentos.

Da REDAÇÃO

Médicos escalados para plantões presenciais em um hospital público de Macapá são investigados por receberem salários sem cumprir as jornadas de trabalho. Parte deles sequer reside no estado do Amapá e, mesmo assim, aparecia frequentemente nas escalas desde 2022. Em vez de atuarem nas unidades de saúde, realizavam outras atividades – incluindo viagens ao exterior – nos dias e horários em que deveriam estar trabalhando.

A suspeita levou à Operação Sinecura, na manhã desta terça-feira (15), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram em Macapá (no hospital e na residência de um dos investigados, no bairro Buritizal), em Belém e Ananindeua (PA), além de Concórdia e São José (SC). Durante as buscas, quantidades de dinheiro em espécie não informadas foram apreendidas pela polícia.

As irregularidades incluem casos em que os profissionais de saúde vieram ao Amapá apenas uma vez desde que passaram a constar nas escalas. Um médico, residente em Santa Catarina, aparece vinculado a plantões até os dias atuais, mas só esteve em Macapá uma única vez desde agosto de 2022.

Uma investigada moradora de Belém (PA) tem apenas um registro de entrada na capital amapaense em mais de dois anos. Em um dos plantões, ela chegou a Macapá às 13h50 e retornou ao Pará no mesmo dia, às 18h10 — embora estivesse escalada para um plantão noturno. Também foi identificado o caso de um médico que viajou ao Chile em uma data em que deveria estar de plantão.

Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo a Polícia Federal, os pagamentos foram realizados normalmente, apesar do descumprimento dos plantões.

O nome da operação faz alusão ao termo “sinecura”, expressão latina usada para descrever cargos públicos sem obrigação de trabalho efetivo.

A Assessoria de Comunicação da Polícia Federal informou que não concederá entrevistas ou sonoras sobre o caso, mas divulgou imagens dos mandados sendo cumpridos.