Menino leva 20 pontos após quase ser degolado por linha de pipa quando andava de bicicleta

Por RODRIGO DIAS

O que era para ser mais uma tarde de lazer em família no conjunto Miracema, na zona norte de Macapá, transformou-se em um momento de terror e desespero na última segunda-feira (21).

Théo Willian Santos, de apenas 6 anos, foi gravemente ferido no pescoço por uma linha de pipa com cerol, em um incidente que por pouco não lhe tirou a vida.

Jhoyce Roberta Santos, mãe de Théo, relatou que desceu com o filho para que ele andasse de bicicleta, um hábito diário da família.

Por volta das 18h, a tranquilidade deu lugar ao pânico quando uma linha cortante de pipa se enrolou no pescoço do menino, causando um corte profundo.

“Na hora eu nem pensei muito, eu só agi e quis levar ele logo para o hospital, mas com certeza fiquei com medo de perdê-lo, foi algo desesperador”, desabafou a mãe, ainda em choque com o ocorrido.

Théo foi socorrido às pressas para o pronto-socorro e recebeu 20 pontos no pescoço. Apesar de estar se recuperando fisicamente, o trauma emocional persiste.

O incidente traz o alerta grave sobre o uso de linhas cortantes, como o cerol ou a linha chilena, que são proibidas em Macapá desde 2005, com previsão de sanções para quem desrespeitar a lei.

A ocorrência serve como um lembrete dos perigos que o uso irresponsável de pipas com materiais cortantes representa, especialmente para crianças.

Por isso, é importante a conscientização e a fiscalização para evitar que novas tragédias como a de Théo se repitam.