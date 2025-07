Moradores de área tombada em Serra do Navio recebem títulos de propriedade do Iphan

Regularização fundiária feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é resultado de uma articulação do senador Randolfe Rodrigues.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Mais de uma década após o tombamento da Vila Serra do Navio, no interior do Amapá, os moradores da área histórica finalmente receberão os títulos de propriedade de seus imóveis. A regularização fundiária será feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como resultado de uma articulação do senador Randolfe Rodrigues.

Ao todo, 144 títulos serão entregues em uma cerimônia marcada para esta sexta-feira (4). Os documentos garantem a posse legal dos imóveis localizados em um dos conjuntos urbanos modernistas mais emblemáticos da Amazônia, projetado pelo arquiteto Oswaldo Bratke para abrigar trabalhadores da antiga mineradora Icomi.

Além da entrega dos títulos, o Iphan também lançará o Manual do Morador de Serra do Navio, um guia com orientações sobre o uso adequado das propriedades, respeitando as normas de preservação impostas pelo tombamento federal.

Segundo o superintendente do Iphan no Amapá, Gabriel Flores, a posse dos títulos representa um avanço significativo para os moradores, que passam a ter acesso a políticas públicas voltadas à preservação.

“Essas pessoas são proprietárias de uma área tombada. Com o título em mãos, elas poderão acessar recursos federais, desde que submetam seus projetos ao Iphan”, afirmou.

O reconhecimento legal também permitirá novos usos econômicos dos imóveis. “Os espaços podem ser adaptados para funcionarem como pousadas ou restaurantes, fomentando o turismo local e movimentando a economia da vila”, destacou o senador Randolfe Rodrigues.

Tombada em 2010, a Vila Serra do Navio é um patrimônio nacional pela sua importância arquitetônica, histórica e social. A entrega dos títulos marca não apenas o fim de um impasse jurídico, mas o início de uma nova fase para os moradores, que poderão investir, preservar e se desenvolver com segurança e reconhecimento.