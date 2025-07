Moradores de comunidades extrativistas no sul do Amapá se tornam guarda-parques

Capacitação de 21 dias transformou moradores de comunidades tradicionais em agentes protetores de unidades de conservação do Vale do Jari.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

A segunda edição do Curso de Formação de Guarda-Parques, realizada em Laranjal do Jari, formou 17 novos agentes ambientais, todos oriundos de comunidades tradicionais e extrativistas localizadas em unidades de conservação do sul do Amapá. A capacitação teve como foco a preparação técnica e prática desses moradores para atuar na proteção e manejo de áreas protegidas.

O curso teve início no dia 2 de julho e durou 21 dias. Dos 18 alunos matriculados, 17 concluíram a formação. A maioria é residente de localidades inseridas em áreas de relevante interesse ambiental, como Lago do Ajuruxi e Água Branca do Cajari (Reserva Extrativista do Rio Cajari), Serra do Navio (Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque), Estação Ecológica do Jari, Comunidade Quilombola de São José (Laranjal do Jari) e Floresta Nacional do Amapá (Flona do Amapá).

Além das aulas teóricas, o curso incluiu treinamentos intensivos de campo. Os participantes aprenderam técnicas de patrulhamento ambiental, prevenção e combate a incêndios florestais, sobrevivência na selva e procedimentos de resgate em áreas remotas. Como parte da avaliação final, os alunos realizaram deslocamentos noturnos em mata fechada, utilizando apenas bússolas, comunicadores e GPS, além de simulações de acidentes e situações de emergência.

Com a conclusão da formação, os novos guarda-parques estão aptos a atuar em ações de fiscalização, monitoramento e conservação ambiental, podendo ser contratados como agentes temporários. A capacitação reforça a presença comunitária na proteção de áreas de floresta e fortalece a relação entre as populações tradicionais e as políticas públicas de preservação.

O curso foi viabilizado por meio de uma cooperação entre o Conselho de Guardas-Parques Sul-Americanos e a Associação de Guardas-Parques do Distrito Federal (DF).