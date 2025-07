Moradores em situação de rua terão oportunidade de emprego no Amapá

Em mobilização amanhã, Sine vai ofertar mais de 200 vagas. Órgãos parceiros também oferecerão serviços de saúde e cidadania

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nesta quinta-feira (24), uma grande mobilização vai tentar inserir no mercado de trabalho moradores em situação de rua no Amapá. Muitos são profissionais talentosos que precisam de apenas uma chance para reencontrar o caminho certo. A iniciativa do juiz Marconi Pimenta ganhou apoio do Tribunal de Justiça e do governo do Estado por meio do Sine. Empresas parceiras também toparam o desafio de investir e dar uma oportunidade de trabalho a esse público. O POP Rua, nome em referência à população que está vivendo na rua, será realizado a partir das 8h no Cartório da 10ª Zona Eleitoral, atrás da Justiça Federal e próximo da Rodovia do Centenário (Antiga Norte-Sul), no bairro Infraero. Além das 250 vagas de emprego, serão oferecidos serviços de saúde, como consultas, emissão de documentos e outros serviços de cidadania.