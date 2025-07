Morre Álvaro Braga, ícone do teatro e da televisão amapaense

Conhecido por sua participação memorável em comerciais de TV, ele também se destacou como um querido ator e professor de teatro.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Macapá se despede, nesta quarta-feira (23), de Álvaro Braga, nome que marcou gerações na televisão amapaense e no cenário cultural do estado. Conhecido por sua participação memorável em comerciais, especialmente das lojas Domestilar, ele também se destacou como um querido ator e professor de teatro.

Sua paixão pelas artes cênicas ganhou força com cursos livres no Teatro das Bacabeiras e, posteriormente, na Escola Cândido Portinari. Ao longo de sua carreira, Álvaro conquistou milhares de telespectadores com seu carisma e excentricidade artística, consolidando um estilo único que o tornou inesquecível para aqueles que viveram a “época de ouro” do início do século. Seus alunos, que ainda guardam com carinho fotos de suas produções, relembram seu impacto e dedicação ao ensino.

Álvaro Braga faleceu na noite de terça-feira (22), aos 61 anos, em Macapá. Ele estava na cidade a trabalho e, durante um jantar em uma espetaria, sentiu-se mal e sofreu um ataque fulminante. Apesar do rápido atendimento de uma policial militar que estava no local e tentou reanimação, Álvaro não resistiu.

Familiares e amigos prestam as últimas homenagens em uma funerária localizada na Avenida Coaracy Nunes, 1019, no Centro de Macapá. O sepultamento será realizado em sua cidade natal, em Minas Gerais.