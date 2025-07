Morre em Santana o empresário e ex-vereador Rainildo da Anastácia

Falecimento do empreendedor ocorreu na noite desta segunda-feira (30), no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Morreu na noite desta segunda-feira (30), em Santana, município localizado a 17 km de Macapá, o empresário e ex-vereador Rainildo do Carmo Elias Aguiar, conhecido como Rainildo da Anastácia. Ele sofreu um infarto fulminante, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Rainildo era uma figura bastante conhecida no município, tanto pela atuação no ramo empresarial quanto pela trajetória política. Entre 1997 e 2000, exerceu o cargo de vereador e chegou a presidir a Câmara Municipal. No setor privado, era proprietário de uma rede de farmácias que empregava mais de 40 funcionários em três unidades na cidade.

Natural de Mazagão, adotou Santana como lar. Formou-se em Farmácia pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), em meados da década de 1990, com especialização em Bioquímica. Também teve passagem pelo Exército Brasileiro, onde atuou no Hospital Geral de Belém e chegou ao cargo de chefe da farmácia hospitalar.

Ao longo de quatro décadas, Rainildo construiu uma das maiores redes de farmácias da cidade, as Farmácias e Laboratório Anastácia, cuja primeira unidade foi inaugurada no bairro Paraíso.

Rainildo da Anastácia tinha 69 anos, não era casado e não deixou filhos.