Motociclista entra no ‘corredor da morte’ e cai debaixo de caminhão baú

Acidente ocorreu na Rua Tancredo Neves, via expressa na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista morreu ao entrar no chamado “corredor da morte” formado próximo a uma faixa de pedestres na manhã desta quarta-feira (30) em uma movimentada via expressa da zona norte de Macapá.

O acidente aconteceu por volta de 8h, na Rua Tancredo Neves, em frente ao comando geral da Guarda Municipal de Macapá.

A vítima foi identificada como Ewerton Saldanha Lobo, 30 anos, natural de Belém (PA). Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), ele não era habilitado e o documento da moto BIS estava irregular – razão pela qual o automóvel foi recolhido pela PM ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Já o condutor do caminhão-baú estava devidamente habilitado e o veículo estava regular. Ainda assim ele foi até a Polícia Civil prestar depoimento.

Dinâmica do acidente

Nas imagens é possível perceber que segundos antes do acidente, um pedestre atravessa na faixa destinada a ele – neste instante os veículos param. Um motoqueiro que parou para o pedestre atravessar estanca o veículo, fazendo formar-se, rapidamente, uma fila com carros atrás dele. O caminhão e a moto com a vítima se aproximam pelo falo direito desta fila.

Os automóveis enfileirados e o caminhão-baú formam o famoso corredor por onde motociclistas costumeiramente passam. Foi neste contexto que a vítima seguiu transitando. Subitamente, enquanto o motoqueiro na ‘cabeceira’ da fila que havia estancado tenta religar o veículo, o motorista do Argo branco logo atrás dele, impaciente, decide contorná-lo para ultrapassar – é neste momento que ele ‘fecha’ o corredor, surpreendendo a vítima, que se assusta e, ao tentar desviar, acaba perdendo o equilíbrio e cai para o lado do caminhão. As rodas de trás de veículo de carga passam por cima do motociclista.