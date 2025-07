Motociclista morre após bater em carreta estacionada em rodovia estadual

Colisão ocorreu na AP-010, rodovia estadual que liga a capital Macapá ao município de Mazagão.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um motociclista morreu após colidir com a traseira de uma carreta estacionada às margens da rodovia AP-010, via de ligação entre Macapá e o município de Mazagão, a cerca de 35 km da capital. O acidente ocorreu na manhã de sábado (26).

A vítima foi identificada como Fábio Dias Gomes, de 30 anos. Segundo testemunhas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após a colisão, o trânsito na rodovia ficou lento. Com a chegada do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), o fluxo foi organizado em apenas uma das faixas da via.

Populares relataram à polícia que Fábio trafegava em velocidade compatível com a pista e levantaram a hipótese de que ele possa ter dormido ao guidão.

“A carreta estava parada há cerca de 10 minutos quando houve a colisão. Informações preliminares indicam que o condutor da moto era vigilante, havia encerrado o turno de trabalho e foi a um aniversário em Mazagão. No retorno, pode – e essa é apenas uma das hipóteses – ter cochilado e colidido contra a traseira da carreta”, explicou o sargento Tork, do BPRE.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas constatou que a vítima já estava sem vida. Horas depois, peritos da Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe e o corpo foi removido.