Motociclista morre após perder o controle e tombar em canteiro

Acidente fatal ocorreu durante chuva que caía durante a madrugada na capital

Por OLHO DE BOTO

Em um fim de semana marcado por acidentes fatais envolvendo motocicletas no Amapá, a Rodovia do Centenário também foi palco de um tombamento que resultou na morte de um condutor de uma CG 160cc. O sinistro ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), na zona norte de Macapá, por volta de 4h, nas proximidades do Habitacional Miracema.

Ítalo Souza Gomes, de 29 anos, estava com uma passageira e seguia rumo à zona norte da capital, quando perdeu o controle da direção e foi parar sobre o canteiro central da via.

A pista estava molhada no momento do acidente e Ítalo morreu na hora, já a mulher que estava na garupa, Esmerada dos Santos, de 38 anos, foi socorrida pelo Samu e recebeu alta antes da chegada dos policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) ao hospital. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.