Mulher chega para morar em Macapá e é executada com 8 tiros

Vítima tinha 29 anos, era do Pará e possuía passagem por tráfico; polícia suspeita de crime premeditado e descarta feminicídio

Por OLHO DE BOTO

Dois criminosos invadiram uma casa na zona sul de Macapá e assassinaram uma mulher que havia chegado recentemente do Pará. O caso ocorreu no fim da tarde deste sábado (19), por volta de 17h, em uma região de pontes do bairro Araxá, com acesso por um beco que fica às margens da Avenida Equatorial.

Na cena do crime, os peritos recolheram estojos de pistola calibre 380 e constataram que Rogeth Cardoso de Souza foi atingida por oito disparos, três deles na cabeça. Ela tinha 29 anos e possuía anotações criminais por tráfico de drogas.

Os delegados Manoel Pacheco, da Delegacia Especializada de Assistência à Mulher (DEAM), e Wenderson Braga, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local e, inicialmente, descartaram a possibilidade de crime de feminicídio.

“Ela estava há pelo menos quatro dias morando aqui, supostamente acompanhada, mas o companheiro dela, aparentemente, não estava no momento do crime“, disse Wenderson Braga, responsável pelas investigações.

A polícia também apurou que não houve confusão antes dos disparos contra a vítima, o que leva à suspeita de que os criminosos já vieram com a intenção de matá-la. As polícias Civil e Militar intensificaram as buscas pela região, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso.

A DHPP prossegue no caso e divulgou o disk denúncia 9 9170 4302.