Mulher que fugiu do presídio em dia de visita com ajuda da mãe é recapturada pelo Bope

Por OLHO DE BOTO

A detenta que contou com a ajuda da própria mãe para fugir pelo portão central da área feminina do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá foi capturada em um porto do Igarapé da Fortaleza, entre as cidades de Santana e Macapá.

Foragida desde o dia 2 de junho de 2024, quando se envolveu em uma confusão generalizada ocorrida no horário de visitação de presos, Gerlane Nobre Gama, de 24 anos, estava presa preventivamente por tráfico de drogas.

Ela foi surpreendida pelos militares da Companhia de Choque do Bope, no último domingo (20), ao desembarcar no Amapá a bordo de uma balsa. A ação teve apoio dos serviços de inteligência da PM e da Sejusp.

No dia da fuga, segundo apurações da polícia, a detenta teria se aproveitado de um movimento que teve a colaboração de algumas visitantes, entre elas, sua mãe.

Na ocasião, colchões das celas foram incendiados pelas próprias detentas, e enquanto a fumaça tomava conta do pavilhão onde elas estavam, Gerlane aproveitou o momento em que as visitantes eram retiradas pelos policiais e fugiu de mãos dadas com a mãe, conforme imagens que passaram a circular em grupos de WhatsApp.

No momento em que foi capturada, os policiais disseram que ela estava com um celular que possuía registro de roubo.