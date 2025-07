No Amapá, CPF na nota fiscal dá direito a concorrer a até R$ 1 milhão em sorteios

A cada R$ 100 em compras acumulados com CPF, o consumidor cadastrado recebe um cupom eletrônico para concorrer a prêmios entre R$ 1 mil e R$ 100 mil.

Para estimular o consumo no comércio local e reforçar a educação fiscal no estado, o Governo do Amapá lançou, nesta terça-feira (15), o programa Nota Amapaense, que vai distribuir até R$ 1 milhão em prêmios aos consumidores que exigirem nota fiscal com CPF no ato da compra.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), o programa pretende combater a informalidade e fomentar a arrecadação estadual. A cada R$ 100 em compras acumulados com CPF, o consumidor cadastrado recebe um cupom eletrônico para concorrer a sorteios, cujos prêmios variam entre R$ 1 mil e R$ 100 mil, divididos em três séries.

Para participar, é necessário se cadastrar no Portal Nota Amapaense ou baixar o aplicativo nas lojas virtuais. O objetivo, segundo o governador Clécio Luís, é criar uma cultura de cidadania fiscal entre os amapaenses.

“Agora, quando perguntarem ‘CPF na nota?’, a gente vai dizer que sim. A Nota Amapaense fortalece o comércio local, combate a concorrência desleal e contribui para a construção de uma economia mais justa”, declarou o governador.

Além do estímulo ao consumidor, o programa também tem o apoio de entidades empresariais como o Sebrae e a Fecomércio, que participaram das discussões antes do lançamento.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Josiel Alcolumbre, destacou que a premiação em dinheiro ajuda a priorizar a compra em empresas locais, em vez de adquirir produtos por meio de sites de fora do estado.