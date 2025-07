Levítico 10

Compartilhamentos

Estamos cultuando a Deus ou ao nosso próprio gosto? Tem sido cada vez mais comum ir a eventos cristãos para reverenciar homens em lugar do Criador. Em Levítico 10, os israelitas são advertidos sobre o “fogo estranho”. No culto, devemos perguntar: isso agrada a Deus? Tenha uma ótima quarta-feira com nosso Senhor Jesus!