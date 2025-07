Levítico 16

O povo judeu tinha um dia no ano para pedir perdão pelos pecados. Os rituais do Dia da Expiação foram ensinados a eles como maneira deixar claro que precisamos sempre pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Mas, naquele tempo, foi necessário introduzir esse conceito envolvendo sacrifício de animais, como vemos em Levítico 16. Séculos depois, Jesus seria o único e principal sacrifício para termos acesso a Deus e ao perdão. Tenha uma ótima quinta-feira (31) com nosso Senhor Jesus!