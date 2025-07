O que é a passagem do ‘Bobo Velho’, ponto alto da Festa de São Tiago

Festividade que iniciou há 248 anos, com a chegada dos primeiros colonos do Marrocos, encerra neste fim de semana

Por SELES NAFES

A passagem do “Bobo Velho” relembra a expulsão de um espião mouro (mulçumano) do acampamento do exército cristão, durante a guerra entre os dois grupos na colônia portuguesa no Marrocos. O episódio é o ponto alto da festa de São Tiago, padroeiro de Mazagão, a cidade fundada por colonos portugueses que fugiram da guerra há 248 anos e se fixaram no Amapá. Ontem (25), mais uma vez a orla de Mazagão Velho estava colorida, com casas ornamentadas e um enorme público de visitantes para acompanhar a encenação que, a cada ano, atrai mais turistas e aquece a economia.

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior