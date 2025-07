O sonho virou realidade: por R$ 227 milhões, amapaense Igor Paixão vai jogar na França

Igor saiu do quilombo do Curiaú, em Macapá, para ser cobiçado na Europa.

Por RODRIGO DIAS

A floresta amazônica nunca esteve tão próxima dos gramados europeus. Igor Paixão, atacante amapaense de 25 anos e com raízes quilombolas, acaba de oficializar sua transferência para o gigante francês Olympique de Marselha.

Por impressionantes 35 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões), o “raio” de Macapá deixa o holandês Feyenoord e parte rumo à badalada Ligue 1, concretizando um sonho que começou às margens do Rio Curiaú, em Macapá.

A negociação movimentou o mercado da bola por semanas. Clubes como Leeds United e Sunderland, da Inglaterra, e a italiana Roma demonstraram forte interesse no jogador, que se tornou um dos nomes mais cobiçados da janela. O Leeds chegou a ter a preferência do Feyenoord, mas a vontade de Igor de vestir a camisa do Olympique falou mais alto.

A trajetória de Igor Paixão é marcada por talento e resiliência. Revelado pelo Coritiba (PR), onde marcou 21 gols em 95 partidas, ele protagonizou a maior venda da história do clube paranaense: R$ 41,6 milhões para o Feyenoord, em 2022. Na Holanda, sua adaptação foi rápida e seu desempenho, crescente.

Em sua primeira temporada (2022/23), Igor somou 9 gols e 6 assistências em 37 jogos. Na seguinte, 2023/24, consolidou-se com 12 gols e 9 assistências em 45 partidas. Mas foi na mais recente, 2024/25, que ele se transformou em uma máquina de gols e passes decisivos: foram 18 gols e 14 assistências em 47 jogos, sendo 16 gols e 10 assistências apenas na liga nacional.

O desempenho o levou a ser pré-convocado por Dorival Júnior e Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, sinalizando que seu nome já figura no radar da elite técnica do futebol mundial. Com 129 jogos, 39 gols e 29 assistências pelo Feyenoord, Igor deixa o clube com um currículo recheado de conquistas.

Além dos números expressivos, o atacante acumula prêmios individuais: artilheiro do Campeonato Paranaense (2022) com 7 gols pelo Coritiba; Jogador do Mês da Eredivisie (março de 2025); Gol do Ano da Eredivisie (2023/24); Jogador Holandês do Ano (2024/25); e Melhor em Campo na Champions League (fevereiro de 2025).

No Amapá, a notícia da transferência foi recebida com orgulho e emoção. Autoridades como o governador Clécio Luís e o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, foram às redes sociais parabenizar o conterrâneo, destacando a inspiração que sua trajetória representa para a juventude do estado.