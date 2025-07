‘Onde acho que Deus mora’: Amapá reencontra a poesia de Fernando Canto em lançamento póstumo

Compartilhamentos

Por ELTON TAVARES

O Serviço Social do Comércio (Sesc Amapá) promoverá, no próximo dia 30 de julho, uma programação em alusão ao Dia Nacional do Escritor, que é celebrado em 25 de julho. O evento acontecerá no Salão de Festas Maison Nuance, na zona sul de Macapá. O evento literário reunirá leitores, autores e admiradores da cultura regional para o lançamento póstumo do livro “Um pouco além do arquipélago, onde acho que Deus mora”, primeira obra póstuma de Fernando Canto (in memoriam), além da apresentação de obras de 22 autores amapaenses.

Em fevereiro de 2025, Fernando Canto (in memoriam), Luiz Jorge Ferreira, Elton Tavares e Lorena Queiroz, lançaram o “Antolobares“, segunda obra póstuma do nosso querido Fernando, que partiu para as estrelas em outubro do ano passado.

Será um reencontro com a sensibilidade e a força poética de Fernando Canto, cuja escrita atravessou as margens da Amazônia com lirismo, identidade e resistência do autor falecido em 2024.

Na nova obra, o autor conduz o leitor por uma travessia entre o sagrado e o cotidiano, em uma coletânea de prosas poéticas, contos, crônicas e poemas que misturam espiritualidade e memória.

O livro mergulha na paisagem afetiva e simbólica do Bailique, nas raízes da Samaumeira e nas águas dos rios amazônicos, com imagens que transformam a experiência literária em um ritual de pertencimento. O título sugere essa busca pelo invisível, onde “nada é sagrado ou profano, mas uma constelação de palavras estreladas”, como diz Fernando no prólogo.

Mais do que um lançamento, o evento é uma celebração ao legado de Fernando Canto. Natural de Óbidos (PA), mas radicado no Amapá, ele foi sociólogo, professor, poeta, cronista, contista, dramaturgo e músico. Fundou o Grupo Pilão, participou de festivais com músicas premiadas e publicou mais de 20 livros autorais e participou de muitas coletâneas. Além de ter alguns ainda inéditos. Sua obra mistura a estética amazônica com reflexões profundas sobre cultura, política e o existir na floresta.

O novo livro, como seus títulos anteriores — Mama Guga, O Centauro e as Amazonas, Canção do Amor-Enchente —, reafirma sua posição como um dos grandes intérpretes da Amazônia. Em vida, Fernando escreveu com beleza, militância e uma brasilidade que não esquece o cheiro de terra molhada nem o som das águas barrentas.

O evento promete emocionar, reunir nomes da literatura amapaense e destacar novas vozes, o que mantém viva a centelha de um escritor que soube, como poucos, transformar o Amapá em poesia.

Sobre Fernando Canto

Fernando Pimentel Canto foi e é uma figura de destaque no cenário cultural e acadêmico, com uma trajetória marcada por conquistas e contribuições significativas. Sua formação acadêmica sólida, com graduação em Ciências Sociais, pós-graduações em Metodologia de Projetos Urbanos e Municipais, Teoria Antropológica, Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental, mestrado em Desenvolvimento Regional e doutorado em Sociologia, reflete sua dedicação e interesse em diversas áreas do conhecimento.

Ao longo de sua carreira, ele desempenhou papéis importantes em instituições de ensino, órgãos públicos e na produção artística. Sua atuação como professor, diretor de escola, coordenador de projetos culturais e assessor em diversas entidades demonstra seu comprometimento com a educação e a cultura.

Sua criatividade e sensibilidade artística transparecem em sua produção literária diversificada, que inclui contos, crônicas, poesias e obras científicas nas áreas de sociologia e antropologia.

Com livros como “Adoradores do Sol”, “O Bálsamo”, “Fedeu Morreu” e “Equinócio”, Fernando Canto foi reconhecido pelo seu talento e versatilidade como escritor. Sua participação na “Mostra da Literatura Obidense” em 2010, na Casa da Cultura de Óbidos, é um reflexo do reconhecimento de sua obra e da importância de sua contribuição para a cultura local.

Serviço

Celebração do Dia Nacional do Escritor e lançamento do livro póstumo “Um pouco além do arquipélago, onde acho que Deus mora”, de Fernando Canto, com a participação de 22 autores amapaenses

Data: 30 de julho de 2025

Horário: 19h às 23h30

Local: Nuance Evento – Macapá/AP – Rua Jovino Dinoá, Nª 4570 – bairro do Beirol, zona Sul de Macapá.

Entrada gratuita