Ônibus com 31 passageiros tomba na BR-156 e deixa feridos

Passageiros menos graves foram encaminhados para o Hospital de Tartarugalzinho, onde o prefeito Bruno Mineiro acompanhou o atendimento e deu as primeiras informações

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um acidente com um ônibus intermunicipal da empresa Viação Santanenses que partiu de Oiapoque, a 590 km de Macapá, deixou vários passageiros feridos na madrugada desta quinta-feira (31), na BR-156, entre os municípios de Amapá e Tartarugalzinho. Dentro do veículo estavam 31 passageiros, além do motorista.

Os feridos com lesões mais leves foram levados para atendimento médico em Tartarugalzinho. O prefeito da cidade, Bruno Mineiro (União), acompanhou o resgate e o atendimento no hospital estadual. Ele gravou um vídeo nas redes sociais para informar às famílias sobre o estado clínico geral dos passageiros.

O Portal SN apurou com a Polícia Rodoviária Federal que o acidente ocorreu por volta das 4h30, na altura do KM 477, dentro do município de Tartarugalzinho. O motorista do ônibus teria perdido o controle, saiu da pista e tombou. A causa do acidente ainda não foi informada.

Os passageiros feridos foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros. Os casos mais graves foram encaminhados ao Hospital Regional de Porto Grande, unidade equipada para realizar procedimentos cirúrgicos mais complexos, e para o Hospital de Emergência de Macapá.

“Graças a Deus não teve nenhum óbito. Os demais que não estão muito graves estão aqui no município fazendo exames de raio-x e serão liberados. Estou à disposição aqui no Instagram pra alguma informação específica de algum nome (de passageiro) podem colocar aí que a gente dá esse retorno”, informou o prefeito Bruno Mineiro.