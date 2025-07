Pai é preso por agredir filho de 12 anos com terçado

Jailson Luiz Costa dos Santos foi denunciado por vizinhos, que gravaram as agressões, ocorridas na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Militar do Amapá prendeu em flagrante, neste domingo (20), Jailson Luiz Costa dos Santos, de 36 anos, acusado de agredir o próprio filho, um menino de 12 anos, com um terçado, no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá. A ocorrência foi descoberta após vizinhos denunciarem o caso ao Conselho Tutelar e apresentarem vídeos que comprovam as agressões.

A equipe do 8º Batalhão da PM patrulhava a Rodovia Duca Serra por volta das 14h, quando foi acionada para atender a ocorrência de violência contra menor. No local, os policiais fizeram contato com o conselheiro tutelar Alielson da Conceição de Sena dos Santos, que relatou ter sido procurado por vizinhos do agressor. Eles afirmaram ter presenciado e gravado as agressões e ameaças.

As imagens entregues ao conselheiro são chocantes: nelas, é possível ver Jailson Luiz desferindo golpes com um terçado nos braços do filho.

Após analisar o vídeo, a equipe policial localizou o acusado. Confrontado com as evidências, Jailson Luiz confirmou os fatos e recebeu voz de prisão. Devido ao comportamento agressivo e aos sinais visíveis de embriaguez, os policiais precisaram algemá-lo para garantir a segurança de todos.

Durante o trajeto até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, o homem continuou alterado. No compartimento de custódia da viatura, tentou se autolesionar, jogando-se contra as paredes, e chegou a ameaçar os policiais, afirmando que os denunciaria à Corregedoria da PM por agressão.

Todas as partes envolvidas foram encaminhadas à autoridade competente no Ciosp do Pacoval para os devidos procedimentos legais. A criança ficará sob acompanhamento do Conselho Tutelar.