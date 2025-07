Pai transforma luto em ajuda e salva mais de 100 vidas na luta contra o câncer infantil no Amapá

Criada após a perda do filho, ONG amapaense completa 10 anos levando acolhimento e esperança a crianças com câncer

Por RODRIGO DIAS

Há uma década, uma história de luto se transformou em um legado de vida e esperança no Amapá. A ONG Carlos Daniel, nascida da dor da perda, celebra 10 anos de atuação incansável no apoio a crianças e adolescentes com câncer, marcando uma trajetória de acolhimento e promoção dos direitos humanos que já impactou mais de 100 famílias em todo o estado.

Um evento de comemoração pela década completada foi realizado no Espaço Recreio. Como não poderia ser diferente, os convidados foram as crianças e jovens ajudados pela instituição, além de seus familiares. Na programação teve muitas brincadeiras que fizeram os convidados esquecer por um momento dos probelmas de saúde e voltarem a ter um pouco de alegria.

Fundada em 26 de junho de 2015 pelo professor Agenilson da Silva, a organização carrega o nome de seu filho, Carlos Daniel, carinhosamente chamado de “Carlinhos”, que faleceu aos 7 anos vítima de Leucemia Linfoide Aguda (LLA).

A batalha de Carlinhos contra a doença, que culminou em uma parada cardíaca em São Paulo em abril de 2015, mobilizou o Amapá. Agenilson, que chegou a raspar o cabelo em solidariedade ao filho durante o tratamento, transformou sua dor em propósito, decidindo persistir com a arrecadação de recursos para ajudar outras crianças.

Hoje, a ONG Carlos Daniel é uma referência local na assistência a pessoas com câncer e associada à Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência a Crianças e Adolescentes com Câncer do Brasil (Coniacc).

“Isso é o que me conforta, poder ajudar essas pessoas e ver essas crianças e adolescentes vencendo a doença. Hoje 64 famílias são assistidas por nós e pretendemos seguir nesse trabalho tão fundamental e que vem mudando vidas de amapaenses”, afirma Agenilson da Silva, CEO da ONG.

A principal missão da organização é assegurar o acesso a tratamento gratuito em São Paulo, um polo de referência em oncologia pediátrica no país. Para isso, a ONG vai além, garantindo o agendamento dos procedimentos, o acolhimento das famílias com alimentação e transporte, e até mesmo a hospedagem em um apartamento mantido pela instituição na capital paulista.

Além do suporte direto para o tratamento fora do estado, a ONG Carlos Daniel atua permanentemente no Amapá, oferecendo doação de cestas básicas e garantindo o acompanhamento em hospitais que atendem crianças do estado.

A realização de eventos beneficentes é outra frente importante para a arrecadação de fundos e a manutenção das atividades.