Para desarticular facções, Iapen remaneja quase 1 mil detentos

Aproximadamente 900 presos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foram remanejados entre os pavilhões do Cadeião nesta quinta-feira (31), numa ação chamada de Operação Tabuleiro. A medida tem como principal objetivo desarticular dinâmicas de dominação territorial por facções criminosas dentro da unidade prisional.

A operação foi conduzida pela Polícia Penal, com apoio das Polícias Civil e Militar, e integra uma estratégia de inteligência penitenciária voltada ao enfrentamento do crime organizado. Segundo o diretor do Iapen, Luiz Carlos Gomes Jr., a ação também busca conter a comercialização ilícita de vagas nos pavilhões e enfraquecer a estrutura de poder paralelo construída por lideranças criminosas no interior da prisão.

“Trata-se de uma medida que rompe com a lógica de controle territorial e impede que internos se fixem em locais estratégicos usados para armazenar celulares e outros objetos ilícitos. A previsibilidade de ocupação favorece a articulação criminosa. Ao quebrar essa lógica, quebramos também a eficiência dessas articulações”, explicou o gestor.

A redistribuição constante de detentos entre os espaços da penitenciária é parte de uma política permanente implantada pelo Iapen. A intenção é reduzir a capacidade de organização interna das facções, coibir a criação de esconderijos – as chamadas “tocas” – e impedir o surgimento de novas lideranças influentes entre os internos.

Para o diretor, a Operação Tabuleiro representa um marco na política de segurança interna do sistema penitenciário amapaense e reforça o compromisso do Governo do Estado com o combate às organizações criminosas e a preservação da ordem nas unidades prisionais.

Mais informações sobre a operação serão apresentadas em coletiva de imprensa marcada para as 9h30, na sede da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), localizada na avenida Padre Júlio, 810, no bairro Santa Rita, em Macapá.