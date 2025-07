Passageira cai da moto e morre ao ser atingida por caminhão-tanque

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Padre Júlio Maria Lombard com a Rua Professor Tostes, no bairro Santa Rita, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher de 38 anos morreu no início da tarde deste sábado (26) em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Padre Júlio Maria Lombard com a Rua Professor Tostes, no bairro Santa Rita, zona sul de Macapá. A vítima foi identificada como Graciane Oliveira Sanches.

Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida por seu marido, Francisco Cardoso. A dinâmica exata do acidente ainda está sob investigação, mas relatos de testemunhas à Polícia Militar apontam que o casal teria “pegado um rabo de sinal” – prática arriscada de atravessar o cruzamento no fim da abertura do semáforo.

Durante a travessia, um caminhão-tanque surgiu na via. Francisco teria tentado desviar, momento em que Graciane se desequilibrou da moto e foi atingida. Apesar da gravidade do acidente, a motocicleta não sofreu danos significativos.

Francisco Cardoso teve escoriações leves e foi encaminhado ao Hospital de Emergência. Graciane, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma agência bancária, era moradora do bairro do Muca. Ela deixa dois filhos: uma menina de 7 anos e um jovem de 18.

A família informou que pedirá à Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEATRAN) a apuração detalhada das circunstâncias do acidente.