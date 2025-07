Passageiro de catraia é preso em Oiapoque por contrabando de colete da Guiana Francesa

Equipamento de uso restrito foi apreendido durante fiscalização no Rio Oiapoque; suspeito confessou que trouxe o colete da Guiana Francesa sem autorização do Exército.

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal na tarde de terça-feira (30), no município de Oiapoque, ao tentar entrar no Brasil com um colete balístico sem autorização legal. Ele estava como passageiro em uma catraia que fazia a travessia do Rio Oiapoque, vindo da comunidade de São Jorge, na Guiana Francesa, com destino à margem brasileira.

A abordagem foi realizada por agentes do Grupo de Polícia Marítima (GEPOM), no âmbito da Operação Espelho, que atua no controle e repressão a crimes transfronteiriços na região norte do Amapá.

Durante a inspeção, os policiais constataram que o colete à prova de balas era importado e não possuía qualquer autorização do Exército Brasileiro, condição obrigatória para esse tipo de equipamento, classificado como de uso restrito.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque, onde foi interrogado e confessou que havia adquirido o colete na Guiana Francesa com a intenção de trazê-lo ilegalmente para o Brasil. Após os procedimentos de praxe, ele teve a prisão formalizada por crime de contrabando.

O homem foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Federal segue intensificando ações nas áreas de fronteira para combater o tráfico de armas, munições e outros materiais de uso controlado, principalmente em rotas utilizadas por organizações criminosas que operam na faixa internacional entre Brasil e Guiana Francesa.