‘Pé diabético’: Unifap reestrutura ambulatório com emenda parlamentar

Recursos foram garantidos pelo deputado Dorinaldo Malafaia (PDT-AP); unidade é referência no tratamento de feridas e vai ampliar atendimento com novos equipamentos e equipe multiprofissional

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A população de Macapá passou a contar com um reforço importante no enfrentamento das complicações do diabetes. A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Universidade Federal do Amapá (Unifap) foi reestruturada e recebeu novos equipamentos para o Ambulatório de Feridas, com foco especial na prevenção e tratamento do pé diabético. A iniciativa foi possível graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil destinada pelo deputado federal Dorinaldo Malafaia.

A entrega oficial da nova estrutura ocorreu no último dia 4. Além de equipamentos modernos e insumos, o ambulatório ganhou mobiliário adequado e ampliou sua equipe técnica. A expectativa é que o espaço se consolide como referência no tratamento de feridas complexas e no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, evitando, principalmente, amputações, que figuram entre as consequências mais graves do diabetes mal controlado.

O pé diabético é uma das maiores causas de internações e amputações no Brasil, e o fortalecimento da rede básica é visto como estratégia fundamental para reverter esse cenário. Com a reestruturação, a UBS da Unifap poderá atender centenas de pacientes todos os meses, oferecendo diagnóstico precoce, cuidados contínuos e reabilitação.

Dorinaldo destacou a importância do investimento como uma ação concreta na defesa da saúde pública.

“Esse recurso significa mais dignidade e mais acesso à saúde para quem precisa. Estamos falando de prevenção e de salvar vidas, evitando que as pessoas cheguem a situações extremas como amputações. É assim que construímos um Amapá com mais qualidade de vida”, declarou o parlamentar.

A Prefeitura de Macapá será responsável pela execução do projeto, garantindo a continuidade dos serviços e a manutenção da unidade. A meta é ampliar o acesso ao atendimento especializado e reduzir os casos graves relacionados ao diabetes na capital.