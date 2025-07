Pedófilo tinha 2,5 mil arquivos de sexo com crianças e adolescentes

Acusado foi preso por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital no Bairro Boné Azul, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta sexta-feira (4), um homem de 40 anos por armazenar e compartilhar material de exploração sexual infantil. De acordo com as investigações, ele possuía 2.515 arquivos, entre fotos e vídeos, contendo cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes.

A prisão foi realizada pela 8ª Delegacia de Polícia da Capital no bairro Boné Azul, sem resistência. Durante interrogatório, o acusado confessou que seu interesse por esse tipo de conteúdo criminoso começou em 2014.

O indivíduo foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, levado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN). Ele cumprirá uma pena de 7 anos e 7 meses em regime fechado, conforme decisão judicial.