Pedra Branca inaugura estádio e complexo esportivo construídos com recursos destinados por Davi

Ainda durante a inauguração, serão assinados contratos para obras de infraestrutura, também com emendas do senador.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O município de Pedra Branca do Amapari, na região central do Amapá, inaugura nesta quarta-feira (16) dois importantes equipamentos públicos: o Estádio Municipal Lucivaldo Júnior e o Complexo Esportivo Cultural, obras viabilizadas com recursos destinados pelo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP).

A cerimônia de entrega ocorreu no bairro Reviver e contou com a presença do governador Clécio Luís, do prefeito Marcelo Pantoja e lideranças locais. Os novos espaços irão fortalecer o esporte, da cultura e a qualidade de vida no município, além de abrirem caminho para o fomento ao turismo e à economia local.

O Complexo Esportivo Cultural reúne campo com grama sintética, iluminação de última geração, quadras poliesportivas, arena de vôlei de areia, pista de skate, playground, arquibancadas, áreas verdes e um palco para apresentações culturais. O espaço também conta com praça, quiosques de alimentação e áreas de convivência social.

Alcolumbre destacou o impacto das obras na vida da juventude e da população em geral.

“Estamos falando de esporte, saúde, entretenimento e cultura, principalmente para os jovens. Agora, eles poderão praticar atividades físicas com segurança, em um ambiente adequado. É também um espaço para descobrir e lapidar talentos. Eu me sinto extremamente honrado por fazer parte desse projeto tão grandioso para Pedra Branca”, afirmou.

O prefeito Marcelo Pantoja reforçou que a entrega atende a um pedido antigo dos moradores.

“Essa é uma obra muito importante e esperada. Há muito tempo a população pedia um campo, e conseguimos entregar muito mais do que isso. Teremos um espaço completo para o esporte, o lazer e a cultura”, disse.

Além da inauguração, a cerimônia marcará a assinatura de dois novos contratos para obras no município: um convênio para construção de uma quadra poliesportiva no bairro Nova Colina, com investimento de R$ 1,5 milhão, e a ordem de serviço para pavimentação com drenagem e calçadas no bairro Açaizal, com recursos da ordem de R$ 6 milhões. Ambos os projetos também foram viabilizados por emendas parlamentares de Davi Alcolumbre.