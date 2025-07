Plano de uso de roupa camuflada para lançar objetos ao Iapen é frustrado

Carga com celulares, drogas e até bebida alcoólica seria arremessada por cima da muralha do presídio

Por OLHO DE BOTO

Um plano ousado de arremesso de drogas e celulares para dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi frustrado nesta quinta-feira (10), graças à ação rápida do Grupo Tático Aéreo (GTA). A estratégia da facção incluía o uso de uma roupa camuflada, que seria vestida por um dos criminosos para tentar se aproximar da muralha sem ser notado pelas guaritas de segurança.

O material seria repassado a detentos envolvidos com crimes diversos e ligados a organizações criminosas.

O flagrante aconteceu no bairro Congós, zona sul de Macapá, após informações repassadas pela Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Todo o material estava escondido em uma casa na 7ª Avenida, devidamente embalado e pronto para ser lançado aos internos ligados à facção. Ninguém foi preso na ação.

Ao todo, foram apreendidos:

• 65 aparelhos celulares

• 50 carregadores de celulares

• 47 cabos de carregadores

• 4 smartwatches

• 4 carregadores de smartwatch

• 4 caixas de som JBL GO4

• 1 caixa JBL Charge 5

• 30 fones de ouvido

• 28 resistências para aquecimento de água

• 4 balanças de precisão

• 30 metros de cabos 06mm (cor verde)

• 3 litros de bebida alcoólica

• 2 perfumes

• 20 balões

• 3 tesouras

• 5 espelhos

• 14 pinças

• 4 cortadores de unha (marca Mundial)

• 1 extrator de revólver calibre 38

• 6 porções pequenas de cocaína (50,7g)

• 4 pacotes de cocaína (2kg)

• 10 adesivos Salompas

• 3 esmaltes incolores

• 3 mochilas na cor preta