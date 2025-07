PMs são baleados e dois criminosos morrem em confronto

Policiais da Força Tática reagiram após serem atacados por faccionados na zona norte de Macapá. Três suspeitos foram presos

Por OLHO DE BOTO

Dois policiais militares foram baleados por um grupo de criminosos que estava promovendo desordem numa área de invasão e, em pronta resposta, três integrantes do bando foram presos e outros dois acabaram mortos em confronto com a Força Tática da PM do Amapá.

O tiroteio ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (22), numa região de constantes conflitos entre faccionados rivais, localizada nas proximidades do habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. Já era noite quando a Polícia Científica encerrou os trabalhos periciais e removeu ao IML os corpos de Jakson Silva Mendonça, 18 anos, e Marleson Santos dos Santos, de 21 anos.

O tenente-coronel Max Almeida, comandante do BFT, estava à frente da ação e informou que as equipes foram atacadas a tiros quando averiguavam uma denúncia repassada pelo Ciodes, indicando a presença de indivíduos faccionados efetuando disparos de arma de fogo em uma área conhecida como Invasão do Miracema.

“A equipe desembarcou e ao tentar abordá-los no local foi recebida a tiros. Dois infratores foram alvejados no revide e três foram capturados, mas infelizmente tivemos dois policiais feridos”, lamentou o oficial.

Os militares baleados, um sargento e um soldado, foram socorridos ao Hospital de Emergências da capital, passaram por procedimentos cirúrgicos na perna e mão, e não correm risco de morte.

Na ocasião, Max Almeida ainda enfatizou que o enfrentamento às organizações criminosas vai continuar.

“Jamais vamos recuar diante do crime organizado. O infrator que tentar contra a vida de um policial, de um cidadão de bem, vai receber a resposta à altura”, complementou.

Além do apoio do comandante-geral da PM, coronel Costa Júnior, que compareceu à cena do confronto, equipes de outros batalhões chegaram ao local e reforçaram a segurança dos policiais envolvidos na ocorrência.